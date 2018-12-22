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Американцы столкнутся с Россией в Арктике

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон может устроить провокацию по примеру Киева в Азовском море

Журналисты немецкого издания Telepolis считают, что сценарий керченского инцидента может повториться в Арктике между Россией и США.

Отмечается, что Москва усиливает контроль над своими прибрежными водами. С 2013 года российские военные постоянно увеличивают свое присутствие в Арктике. В свою очередь вице-адмирал Эндрю Льюис подчеркнул, что Вашингтон может действовать на спорных территориях.

По мнению автора статьи, Россия в Керченском проливе показала, что готова действовать агрессивно, если нужно защищать свои интересы. Журналист не исключил, что подобный инцидент может случиться в Арктике и других морях.

Ситуация в Азовском море обострилась 25 ноября, когда три украинских военных корабля пересекли российскую государственную границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не отвечая на требования пограничных служб РФ. Против нарушителей применили оружие, суда были задержаны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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