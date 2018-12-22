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Поведение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера вызывает все больше вопросов. Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд считает, что на него нужно подать жалобу за "неприятное и странное" поведение на саммите ЕС.
Радд назвала Юнкера "неприятным" из-за инцидента, когда он положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй.
"Мне это не понравилось", - цитирует ее Daily Telegraph.
Кроме того, по мнению министра, председатель Еврокомиссии вел себя очень странно, когда слегка взлохматил руками волосы Перниллы Сйолин.
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