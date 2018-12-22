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Юнкеру пригрозили жалобой за странное поведение

Жан-Клод Юнкер. Фото: www.globallookpress.com
Над политиком сгущаются тучи

Поведение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера вызывает все больше вопросов. Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд считает, что на него нужно подать жалобу за "неприятное и странное" поведение на саммите ЕС.

Радд назвала Юнкера "неприятным" из-за инцидента, когда он положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй.

"Мне это не понравилось", - цитирует ее Daily Telegraph.

Кроме того, по мнению министра, председатель Еврокомиссии вел себя очень странно, когда слегка взлохматил руками волосы Перниллы Сйолин.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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