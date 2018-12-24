Росстат возглавил новый человек

Пост займет 38-летний уроженец Саратова

Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ Александра Суринова, который возглавлял ведомство с 2009 года. На его должность, по распоряжению премьер-министра страны, назначили Павла Малкова.

Соответствующее распоряжение Медведева опубликовали на сайте правительства России.

Малков, как передает портал URA.RU, был главой департамента госуправления в Минэкономразвития РФ. Ведомство координирует процессы по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также отвечает за реализацию программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

По информации издания "Свободная Пресса", Малков также участвовал в создании многофункциональных центров предоставления услуг "Мои документы" (МФЦ).