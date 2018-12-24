Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Росстат возглавил новый человек

Пост займет 38-летний уроженец Саратова

Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы государственной статистики РФ Александра Суринова, который возглавлял ведомство с 2009 года. На его должность, по распоряжению премьер-министра страны, назначили Павла Малкова.

Соответствующее распоряжение Медведева опубликовали на сайте правительства России.

Малков, как передает портал URA.RU, был главой департамента госуправления в Минэкономразвития РФ. Ведомство координирует процессы по предоставлению государственных и муниципальных услуг, а также отвечает за реализацию программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

По информации издания "Свободная Пресса", Малков также участвовал в создании многофункциональных центров предоставления услуг "Мои документы" (МФЦ).  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток-2" дотянулся до Швеции

Трубы доставили в порт страны заранее

Кризис задушит Россию в 2019 году

Надежд на спасение экономики не осталось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей