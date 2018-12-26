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США стягивают основные силы к границам России

Фото: www.globallookpress.com
Американцы приблизились вплотную

США постепенно наращивают военную мощь у границ России. Об этом рассказал главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

По его словам, американцы развернули морские системы ПРО, а также стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Кроме того, Вашингтон активно развивает объекты военной инфраструктуры.

Королев подчеркнул, что несмотря на провокации США, Военно-морской флот России способен справиться с любыми угрозами, передает издание "Красная звезда".

Главком ВМФ отметил, что основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне – фрегаты и большие десантные корабли.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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