Депутаты лишили главу Екатеринбурга прибавки к зарплате

Высвободившиеся сотни миллионов рублей пойдут на жилищные проекты города

Зарплата мэра Екатеринбурга и сотрудников его администрации будет проиндексирована в 2019 г. на 4,3% – как всем бюджетникам. Так решили в Думе города. Парламентарии отменили принятое ранее постановление о повышении ставок высшим городским чиновникам на 30-40%. Фракция "Единой России" данную инициативу поддержала единогласно.

"Депутаты городской Думы доказали, что могут слышать людей и конструктивно реагировать на критику. Мы все видим, на какие цели будут направлены освободившиеся деньги. Определенно, это будет на благо города!" – заявил секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.

Как пояснила глава департамента финансов Екатеринбурга Анна Турунцева, 130 млн руб. из высвободившихся бюджетных денег теперь будут переправлены на программу развития ЖКХ, а 255 млн руб. пойдут на капитальный ремонт трех местных школ.

Ранее решение Екатеринбургской гордумы о резком повышении зарплат сотрудникам мэрии строго раскритиковал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его мнению, такие меры "выходят за рамки морального понимания". "Это решение должно быть отменено", – призвал он, указав, что зарплата мэру и его аппарату не может повышаться более, чем для остальных бюджетников.

В целом бюджет Екатеринбурга на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. будет иметь ярко выраженную социальную направленность. С учетом оптимизации ряда статей на соцсферу в следующем году придется более 68% расходной части бюджета.