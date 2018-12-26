Доверие россиян к "Единой России" подтвердили муниципальные выборы

Кандидаты партии получают наибольшую поддержку населения

Высокие результаты, которые продемонстрировали выдвиженцы "Единой России" на очередных муниципальных выборах, свидетельствуют о том, что граждане страны доверяют партии. Об этом заявил член Высшего Совета ЕР, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Он указал, что по итогам избирательных кампаний, которые завершились 23 декабря в 7 субъектах РФ, 29 из 36 мандатов получили кандидаты от ЕР.

Так, главой Бичурского района Бурятии избран Василий Смолин. Еще четверо единоросов стали главами сельских поселений региона. "Результат партии – 100%: пять из пяти кандидатов "Единой России" одержали победу", – указал Орлов.

За Ларису Жильцову, выдвигавшуюся от ЕР на пост главы сельского поселения Куть-Ях (ХМАО) проголосовало 72% избирателей. Никифор Петров получил 59% голосов на досрочных выборах главы МО "Екюндюнский наслег" в Республике Саха (Якутия). В другом якутском МО "Кангаласский наслег" пост главы с поддержкой 85% электората завоевал Серафим Винокуров. На досрочных выборах главы МО "Первый Тогусский наслег" 89% голосов получил единорос Акимар Михайлов.

"Аналогичная картина и на выборах муниципальных депутатов и депутатов представительных органов административных центров субъектов РФ", – отметил Орлов. Там единоросам удалось получить 24 из 31 вакантного мандата.

Более того, 16 декабря выборы состоялись в других 11 субъектах РФ. По итогам голосования кандидаты от ЕР обогнали соперников в 93 из 110 случаев.

"Выводы очевидны. Граждане доверяют "Единой России", отдают свои голоса выдвиженцам партии. Заявления о том, что "Единая Россия" теряет поддержку, по-прежнему далеки от реальности", – подвел итоги Орлов.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 г. по итогам выборов по партийным спискам в заксобрания и на уровне административных центров "Единая Россия" получила 48%, по одномандатным избирательным округам - 72%.