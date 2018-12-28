Нибиру
- Все ближе к Москве: Нибиру зависла над Владимиром
- Началось: Нибиру напала на Землю перед Новым годом
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Германия должна кардинально поменять свое отношение к России, считают немецкие социал-демократы. Впредь они будут более придирчиво присматриваться к Москве, предупредил партиец Нильс Шмид.
Он раскритиковал тесную связь между странами и заявил, что пора прекращать "мужскую дружбу" ФРГ с РФ. Данный путь политик считает ложным.
"Раньше отношения с Россией со стороны социал-демократов строились в таком ключе: лидеры вечером проводили несколько часов с [президентом России Владимиром] Путиным, а потом что-то двигалось в желаемом направлении", – поделился представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Под "друзьями Путина", о которых он говорит, скрываются экс-канцлер Герхард Шредер и бывшие министры иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и Габриэль Зигмар, словом, старая гвардия. Политика прошлого по сближению ФРГ с ГДР и с социалистами на фоне холодной войны сформировалась перестройкой, уверен Шмид. Возглавлял ту команду Михаил Горбачев. Сейчас дела обстоят иначе.
Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки
Судьба американского президента висит на волоске