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"Мужской дружбе" между РФ и ФРГ наступит конец

Фото: www.globallookpress.com
Берлин всерьез задумался о разрыве

Германия должна кардинально поменять свое отношение к России, считают немецкие социал-демократы. Впредь они будут более придирчиво присматриваться к Москве, предупредил партиец Нильс Шмид. 

Он раскритиковал тесную связь между странами и заявил, что пора прекращать "мужскую дружбу" ФРГ с РФ. Данный путь политик считает ложным. 

"Раньше отношения с Россией со стороны социал-демократов строились в таком ключе: лидеры вечером проводили несколько часов с [президентом России Владимиром] Путиным, а потом что-то двигалось в желаемом направлении", – поделился представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.  

Под "друзьями Путина", о которых он говорит, скрываются экс-канцлер Герхард Шредер и бывшие министры иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер и Габриэль Зигмар, словом, старая гвардия. Политика прошлого по сближению ФРГ с ГДР и с социалистами на фоне холодной войны сформировалась перестройкой, уверен Шмид. Возглавлял ту команду Михаил Горбачев. Сейчас дела обстоят иначе. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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