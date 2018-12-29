Путин уволил прокурора Москвы

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Прокурор Москвы Владимир Чуриков освобожден от занимаемой должности по решению президента России Владимира Путина. Новость размещена на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова", – сообщается на портале ведомства.
Вместе с Чуриковым свой пост покинул также прокурор Курганской области Игор Ткачев.
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