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Путин прибудет на место трагедии в Магнитогорске

Президент России экстренно вылетел из Сочи

Глава РФ Владимир Путин направляется в Магнитогорск, где утром 31 декабря произошло обрушение жилого многоэтажного дома.

Об этом рассказали сотрудники магнитогорской больницы, куда доставляют пострадавших, передает портал 74.ru.

По данным издания Daily Storm, на месте ЧП уже находится пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Полина ИВАНОВА
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