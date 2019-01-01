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Припомнили Скрипалей: Британия посчитала поздравление Путина дерзким

Фото: www.globallookpress.com
Лондон нашел "опасные призывы" в ежегодном телеобращении президента

Очередную порцию странных выводов о России опубликовал британский таблоид Daily Star. Журналисты издания назвали его новогоднее поздравление "дерзким призывом к миллионам россиян". 

Автору статьи не понравилось, что Путин в обращении отметил, как важны милосердие и честность и призвал страну объединишься, потому что у РФ "никогда не было и не будет" помощников. 

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"Дерзкий призыв прозвучал из-за обострения отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", – отметил в своем тексте журналист. 

Отметим, что это не первый раз, когда британские СМИ пытаются очернить образ России в мире. Провокационные статьи, как например, извращенная версия конфликта в Керченском проливе, появляются на страницах центральных изданий Британии очень часто. 

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Тогда Лондон обвинил в причастности к отравлению экс-шпиона и его дочери Москву. Россия обвинения категорически опровергает. 

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Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +1
Марина МОНРО
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