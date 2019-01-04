Правда вскрылась случайно

Арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан оказалось имеет также паспорт Великобритании.

По данным газеты The Times, американские дипломаты в России связались со своими британскими коллегами и сообщили им о втором гражданстве шпиона. В МИД Великобритании подчеркнули, что попросили Москву предоставить доступ к задержанному.

Напомним, горе-разведчик попался спецслужбам 28 декабря во время проведения "шпионской акции". Против Уилана завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье о шпионаже. При этом брат Пола заявил, что тот невиновен, а в нашу страну приехал, чтобы погулять на свадьбе сослуживца.

Стоит отметить, что американцы с июля 2018 года удерживают россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже. Ее вынудили пойти на сделку с правосудием. Об этом ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У меня есть основания полагать, что цель условий (содержания), которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала", – подчеркнул дипломат.

Судя по всему, неприкрытое давление на гражданку России американцев не смущает. Зато в задержании Уилана в Штатах усмотрели повод для скандала.