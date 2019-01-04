Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Арестованный американский шпион оказался британцем

Фото: www.globallookpress.com
Правда вскрылась случайно

Арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан оказалось имеет также паспорт Великобритании.

По данным газеты The Times, американские дипломаты в России связались со своими британскими коллегами и сообщили им о втором гражданстве шпиона. В МИД Великобритании подчеркнули, что попросили Москву предоставить доступ к задержанному.

Напомним, горе-разведчик попался спецслужбам 28 декабря во время проведения "шпионской акции". Против Уилана завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье о шпионаже. При этом брат Пола заявил, что тот невиновен, а в нашу страну приехал, чтобы погулять на свадьбе сослуживца.

Стоит отметить, что американцы с июля 2018 года удерживают россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже. Ее вынудили пойти на сделку с правосудием. Об этом ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

 "У меня есть основания полагать, что цель условий (содержания), которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала", – подчеркнул дипломат.

Судя по всему, неприкрытое давление на гражданку России американцев не смущает. Зато в задержании Уилана в Штатах усмотрели повод для скандала.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Это фиаско: Порошенко возглавил президентский антирейтинг

Лидера Незалежной обогнал даже шоумен Зеленский

За секунду до: в Магнитогорске мать с дочкой чудом избежали смерти

Спастись помогла случайность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей