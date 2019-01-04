В Токио готовы сделать большой шаг к главной цели

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в первой пресс-конференции этого года подчеркнул, что Токио намерено подписать мирный договор с Россией и продвигать переговоры по территориальной проблеме.

"Если позволят обстоятельства, я намерен во второй половине этого месяца посетить Россию и продвинуть переговоры по заключению мирного договора... В этом году бы хотел сделать большой шаг к этой цели", – цитирует Абэ РИА "Новости".

Отмечается, что премьер-министр может прилететь в Москву 21 января.

В прошлом, 2018 году Россия и Япония разморозили обсуждения вопроса о заключении мирного договора относительно спорных Курил. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил заключить его до конца года без предварительных условий, а все разногласия уладить потом. Но в конце октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор Токио подпишет только после решения курильской проблемы.