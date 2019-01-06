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Подписание соглашения о мире между Россией и Японией станет плюсом для США. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абе.
"Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", – цитирует Абе агентство Kyodo.
Он напомнил, что между Японией и Соединенными Штатами действует договор о безопасности.
Также Абе отметил, что четыре острова Курильской гряды, чью принадлежность оспаривает Токио, перейдут в состав Японии только по согласию россиян, живущих там.
"Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности [той или иной части Курильских островов к Японии]", – сказал Абе в эфире NHK, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что судьба Курильских островов может быть решена только при "достижении понимания со стороны народов двух стран".
Он не стал сдерживать свои эмоции
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