Американцы оказались заинтересованы в судьбе Курильских островов

Подписание соглашения о мире между Россией и Японией станет плюсом для США. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абе.

"Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", – цитирует Абе агентство Kyodo.

Он напомнил, что между Японией и Соединенными Штатами действует договор о безопасности.

Также Абе отметил, что четыре острова Курильской гряды, чью принадлежность оспаривает Токио, перейдут в состав Японии только по согласию россиян, живущих там.

"Территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности [той или иной части Курильских островов к Японии]", – сказал Абе в эфире NHK, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что судьба Курильских островов может быть решена только при "достижении понимания со стороны народов двух стран".