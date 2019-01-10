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Президентское кресло Украины приглянулось бывшему соратнику Порошенко

Фото: www.globallookpress.com
Страсти разгораются

В политический квест Незалежной включился некогда единомышленник нынешнего лидера страны Петра Порошенко. С документами в ЦИК пожаловал заместитель председателя Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

В течение пяти дней решится, выделят ли ему место в президентской гонке. Если Центризбирком его зарегистрирует как кандидата, политик намерен создать избирательный фонд и занести представителей в окружные избирательные комиссии.

"За моей спиной нет олигархов, но я уверен, что можно добиться успеха, именно опираясь на народную поддержку", – написал Куприй на своей странице в Facebook.

Однако от денег он не отказывается. Свое обращение предполагаемый кандидат в президенты Украины завершил просьбой.

"Буду благодарен за любую финансовую поддержку моей кампании", – резюмировал он.

Куприй попал в Верховную раду в 2014 году от "Блока Петра Порошенко". Год спустя перебежал в "Укроп", где продержался до прошлого года. Парламентарий является автором книги "Зло, которое правит миром, или путь к счастью".

В канун Нового года на Украине стартовала президентская гонка, победителя которой объявят 31 марта. На главное кресло страны пока претендуют 5 кандидатов. Троих из них уличили в недобросовестном проведении кампании. Так, Сергей Каплин, Андрей Садовой и Валентина Наливайченко начали рекламировать себя раньше 31 декабря. Тогда это не считалось предвыборной агитацией.

Но после регистрации "все материалы, агитирующие голосовать "за" или "против" этих лиц, должны быть размещены в соответствии с избирательным законодательством", уточняет председатель украинской общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Перечисленная троица разместила билборды без выходных данных, что противоречит закону "О выборах президента Украины". В КИУ отметили, что потенциальные участники предвыборной гонки также проводят пиар-кампании.

"Несмотря на то, что до дня официальной регистрации формально не нарушают нормы действующего законодательства, такие действия свидетельствуют о сознательных манипуляции и публичное неуважение к основным принципам демократических выборов", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Оксана ПОДТУРКИНА
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