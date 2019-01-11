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Американцы прислали официальный отказ Рогозину

Визит главы Роскосмоса в США сорвался

В NASA передумали приглашать главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Сегодня, 12 января, он получил официальное уведомление, которое подписал администратор заокеанского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн. Известие подтвердил спикер российской госкорпорации Владимир Устименко.

"Мы получили официальное письмо, подписанное Джимом Брайденстайном, на имя Дмитрия Олеговича Рогозина с отзывом приглашения", – цитирует его ТАСС.

Напомним, информация о срыве поездки Рогозина в США появилась еще на новогодних каникулах. Тогда говорилось, что визиту могут помешать "определенные политические круги".

Оксана ПОДТУРКИНА
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