Американцы подозревают, что их президент - человек российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого тайного соглашения между российским и американским лидерами не существует.

"Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения", – сказал он в интервью "АиФ" в ответ на просьбу прокомментировать слухи о якобы имеющем место "сговоре" между Путиным и Трампом относительно антироссийских санкций.

При этом пресс-секретарь напомнил, что Россия более 40 лет живет под разного рода ограничениями: сначала это была поправка Джексона-Вэника, а после ее отмены возник "закон Магнитского".

По словам Пескова, Соединенные Штаты сейчас находятся в уникальной ситуации: "там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу".

Он подчеркнул, что антироссийские санкции – важный инструмент давления на Россию. К примеру, ограничения в связи с реализацией "Северного потока-2" вводятся для того, чтобы обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который обойдется европейцам дороже российского.

Трамп, в свою очередь, неоднократно заявлял, что никогда не работал на Россию, и что сама постановка подобного вопроса является позорным поступком, напоминает RT.

