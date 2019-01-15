Глава Крыма отправил в отставку мэра Феодосии

О кадровых перестановках было объявлено на выездном совещании

Мэр Феодосии Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титаренко ушли в отставку со своих постов.

"Мной было принято решение и сегодня предложено написать заявление об увольнении главе администрации Фомичу Сергею Викторовичу и председателю городского совета Титаренко Владимиру Валентиновичу. Оба руководителя уже написали заявления", – приводит "Крыминформ" слова главы Крыма Сергея Аксенова.



Исполняющим обязанности руководителя администрации Феодосии стал Сергей Бовтуненко – глава администрации села Насыпное в Феодосийском муниципальном округе.

На должность председателя горсовета Аксенов рекомендовал Анжелу Сердюкову.

