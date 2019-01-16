Единороссы помогли девочке-инвалиду

Благодаря вмешательству партийцев у трехлетней малышки появится инвалидное кресло и путевка в санаторий

"Единая Россия" провела работу над ошибками, которые допустила медкомиссия, отказав Александре Б. с ДЦП в санаторном лечении и инвалидной коляске. У резонансной истории, которая произошла в Сызрани, счастливый конец, ведь ребенку помогли по-настоящему.

После публикаций в СМИ о проблеме узнали в городе, в том числе представители ЕР, которые связались с семьей трехлетней девочки. Вопросом лично занялась региональный координатор партпроекта "Крепкая семья" и председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

Ситуацию разъяснила мама маленькой Саши. После чего депутат подключила к решению данной проблемы профильные министерства и ведомства.

"Мы взяли дело Саши под контроль. Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрий Драч подтвердил, что сегодня к девочке приедет выездная медико-социальная экспертиза. При необходимости она внесет коррективы в индивидуальный план реабилитации ребенка ", – заверила Сидухина.

Партпроект "Крепкая семья" направлен на укрепление семейных ценностей. Единороссы активно помогают молодым и многодетным семьям, а также родителям, которые воспитывают детей-инвалидов.

