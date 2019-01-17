Жириновский поставил точку в Курильском вопросе

Лидер ЛДПР осадил японцев

Курильские острова – часть России, и так будет всегда, заявил главный либерал-демократ страны Владимир Жириновский во время заседания в Госдуме. В своем выступлении он поставил на место японцев, напомнив о проигрыше в войне, и предупредил их, что "хамить и наглеть" – для них непозволительная роскошь.

"Там, где висит русский флаг – он будет всегда висеть", – констатировал законодатель и добавил: – Они – побежденная страна, и с какой стати они будут диктовать условия нам, России, когда они не хотят заключать мирный договор".

На территории Японии размещены военные базы американцев, что дает полное право считать ее оккупированным государством, отметил руководитель фракции ЛДПР. Вначале, полагает он, Стране восходящего солнца надо бы избавиться от иностранной армии на своей земле, а потом уже заключать мирный договор.

"Тогда давайте проведем совместные учения. Посмотрим, чего стоит японский военный морской флот, русский морской флот, может, десант сбросим на один из островов японских, пусть они посмотрят, как наши ребята удачно приземляются на японскую землю", – подытожил парламентарий.

Позиция ЛДПР нашла отклик у представителей КПРФ. Дислокация заокеанских войск на территории Японии – не повод делить Курильские острова, подчеркнул первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Курильский вопрос давно вмешался в отношения Москвы и Токио, который назвал передачу южных островов гряды одним из условий подписания мирного договора. Однако РФ не намерена раскидываться своей территорией. Очередные переговоры назначены на предстоящий вторник, 22 января. Российский лидер Владимир Путин примет японского премьера Синдзо Абэ.