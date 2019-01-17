Партийцы раскритиковали инициативу читинского депутата

Оставлять людей ночью без света – недопустимо. Так отреагировал на предложение законодателя Екатерины Борисовой координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. Читинский депутат считает, что жильцы домов барачного типа, имея в домах печки, в ночное время включают обогреватели, пользуясь электричеством бесплатно.

"Конечно, такие предложения, мягко говоря, удивляют", – изумился партиец, отметив, что власть на местах всегда должна действовать цивилизованным путем, а не запугивать людей "средневековыми" мерами.

"Хочется посоветовать автору идеи самой попробовать переночевать в таких погодных условиях, без коммунальных благ. И только потом выступать с предложениями", – возмутился Козлов. Он пообещал заняться этим вопросом, задействовав "ресурсы региона".

Координатор "Школы грамотного потребителя" не стал отрицать проблему с задолженность в ЖКУ. Однако вывел любопытную "формулу": чем ниже у гражданина доход, тем выше степень ответственности. Такие люди, как правило, – более дисциплинированные плательщики, уверен Козлов.

"Делать заявление о том, что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо", – отрезал он.

Единоросс также озадачился состоянием жилья под названием "бараки" и адресовал ряд советующих вопросов руководству Читы.

"Почему граждане продолжают жить без коммунальных благ, почему эти дома не признаны аварийными и граждане не были переселены по соответствующим программам?" – поинтересовался политик.

Ранее на заседании комитета ЖКХ Борисова озвучила идею об отключении света малоимущим, так как они незаконно используют электричество по ночам, отапливая свое ветхое жилье. Заставить их платить по счетам невозможно, поскольку у них нет денег, аргументировала депутат.