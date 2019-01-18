Американцы не поедут в Давос

ВЭФ обойдется без США

Делегация США не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Такое решение президент Дональд Трамп принял в связи с бюджетным кризисом, разразившимся в стране.

Первоначально планировалось, что американскую делегацию на ВЭФ возглавит лидер Америки, однако Трамп отказался от визита в Швейцарию из-за обострения ситуации между Белым домом и Конгрессом в связи с усилением контроля на американо-мексиканской границе, напоминает ТАСС.

Затем появилась информация, что во главе делегации встанет министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майкл Помпео, а теперь стало ясно, что ВЭФ останется без представителей США.