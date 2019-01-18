Единороссы займутся развитием проекта "Культура"

Партийцы проконтролируют реализацию национального проекта

Работу в регионах с таким мощным инструментом, как нацпроект, проверят представители "Единой России". Они крепко взялись за "Культуру" и не намерены сдавать обороты. Контролировать этот процесс будут тысячи активистов ЕР, а также весь депутатский корпус. За этим проследит партпроект "Культура малой Родины", заверила его координатор, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Партийный контроль позволит отслеживать, как на местах выполняются работы по реализации национального проекта "Культура", – пояснила она.

Единороссы будут следить за усовершенствованием досуговых учреждений, развитием библиотечной сети и за созданием кружков и секций для юных дарований.

"Это модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя, реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек, создание культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы", – рассказала Казакова, добавив, что без внимания не останется ни одно нарушение. Обо всех изъянах партийцы сообщат в надзорные органы.

Депутат напомнила, что благодаря данному нацпроекту планируется в разы увеличить интерес россиян к культуре. Ожидается, что к 2024 г. будет построено и отремонтировано две с половиной тысячи объектов культуры в 85 регионах страны.

Всероссийский партийный контроль был объявлен накануне секретарем Генсовета ЕР Андреем Турчаком. Ранее такое поручение дал председатель партии Дмитрий Медведев.