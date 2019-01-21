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Украинский конфликт разберут на Совете Россия-НАТО

Двусторонняя встреча запланирована на конец рабочей недели

Встреча послов РФ и альянса пройдет в ближайшую пятницу, 25 января, сообщили в пресс-службе Североатлантического блока. Это будет первое в наступившем году заседание Совета Россия – НАТО, которое состоится в Брюсселе, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

"Эта встреча станет продолжением нашего политического диалога [с Россией], в соответствии с решением, принятым главами государств и правительств НАТО", – цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Во время заседания стороны обсудят ситуации на востоке Украины и в Афганистане, а также безопасность в Европе и прозрачность в военной сфере.

Оксана ПОДТУРКИНА
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