Украинский конфликт разберут на Совете Россия-НАТО

Двусторонняя встреча запланирована на конец рабочей недели

Встреча послов РФ и альянса пройдет в ближайшую пятницу, 25 января, сообщили в пресс-службе Североатлантического блока. Это будет первое в наступившем году заседание Совета Россия – НАТО, которое состоится в Брюсселе, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

"Эта встреча станет продолжением нашего политического диалога [с Россией], в соответствии с решением, принятым главами государств и правительств НАТО", – цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Во время заседания стороны обсудят ситуации на востоке Украины и в Афганистане, а также безопасность в Европе и прозрачность в военной сфере.