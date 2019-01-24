Чубайс нашел для Захаровой новое место работы

Бывший политик высказался о талантах представительницы МИД

Ведущую многолетней стройки Ольгу Бузову и спикера Министерства иностранных дел России Марию Захарову нужно поменять местами, предложил глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс, продолжив таким образом дискуссию из-за бедных россиян. При этом сам экс-политик указал на ее бессмысленность. По его словам, оппонента интересует лишь "хайп" и "кликбейт", в чем представитель ведомства весьма преуспела.

"Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще – и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть",

– выступил с инициативой Чубайс в эфире Business FM.

По его мнению, там Бузовой с многомиллионной армией фанатов и подписчиков в Instagram будет обеспечена популярность. Брифинги с ее участием будут собирать аншлаги. Захарова же, в свою очередь, с ее способностью развлекать публику "родила целый жанр", что тоже надо еще суметь сделать.

"Искренне считаю, что нужно ломать границы, продвигать дальше человека, она вполне этого заслуживает",

– подчеркнул хозяин "Роснано".

Его интервью не осталось без внимания. На сей раз Захарова была немногословной.

"Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2",

– парировала она.

Прилюдная перепалка между ним и Марией Захаровой началась не так давно. Развернулась она в интернет-пространстве. Спикер МИД зацепилась за слова Чубайса о том, что большая часть нашей страны погрязла в бедности, о чем он заявил еще 16 января, и призвала его к ответу. Тот медлить не стал. В своем посте обвинил Захарову в популистской риторике, подчеркнув, что, когда он работал в правительстве, серьезные разговоры так не велись.