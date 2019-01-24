"Красавчик": Лавров поздоровался с микрофоном

Глава российского МИД элегантно поставил на место назойливого журналиста

На переговорах в Алжире министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разрядил обстановку весьма необычным образом – он "пожал руку" протянутому ему микрофону.

Ролик с необычным рукопожатием опубликовал в своем микроблоге Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

"Здравствуйте!": Лавров и микрофон", –

так подписал свой пост Смирнов. Комментаторам понравился остроумный жест главы российского дипломатического ведомства. "We (love) Лавров!", "Молодец, шутканул, разрядил обстановку", "Ай красавец!!!!", "Вежливые люди, вежливы во всем!", "Спасибо, давно так не смеялся )))", "КРАСАВЧИК ЛАВРОВ", – написали подписчики журналиста (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).