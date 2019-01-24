В Тыве единороссы обеспечили погорельцев всем необходимым

Партийцы помогли пострадавшим от пожара семьям не словом, а делом

Перебои электричества оставили жильцов двухквартирного дома в Тыве Ирину и Амира Ооржак без крова. Пожар произошел в небольшом селе Ак на западе региона. Огонь полностью уничтожил деревянные потолок и пол, оставив лишь шлакоблочные стены. К счастью, уцелел хоть скот, а также помещения для его содержания.

Первыми, кто откликнулся на беду погорельцев, оказались представители поселковой и кожуунной администрации во главе с секретарем местного отделения "Единой России" Викторией Ондар, главой кожууна. Они обеспечили пострадавших всем необходимым.

В семье, кроме родных детей-студентов, воспитываются приемные, которые еще учатся в школе. Им сразу же нашли приют. Чтобы разобрать то, что осталось от дома Ооржак, администрация выделила 100 литров бензина для техники. Оперативно была установлена теплая юрта, чтобы ухаживать за скотом. Теперь партийцы собирают средства для восстановления сгоревшего жилища, закупают теплую одежду и вещи первой необходимости.

Еще один пожар произошел в селе Сарыг-Сеп в Каа-Хемском кожууне. Он полностью уничтожил дом семьи Лисневских, оставив лишь остов строения, который необходимо восстанавливать. А пока погорельцы поселились у родственников. Лисневским помог секретарь местного политсовета ЕР Олег Коржевский. Он обеспечил их продуктами, постельным бельем, дровами и углем. Дочери пострадавших передал школьную форму.

Название проекта единороссов "Крепкая семья" говорит само за себя. Он направлен на укрепление ячеек общества. Большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию.