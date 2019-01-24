В Хакасии единороссы сменили лидера фракции

Сегодня партийцы приняли ряд кадровых решений

Евгений Серебренников – неподходящая кандидатура в сенаторы от законодательной власти Хакасии, заявили в региональном политсовете, о чем известили "Единую Россию". Поводом послужило нарушение партийных норм и требований. На должность члена Совета Федерации был рекомендован директор градообразующего предприятия "Абазинский рудник" Александр Жуков. За него партийцы пообещали отдать свои голоса.

Сегодняшние заседания ознаменовались рядом кадровых перестановок. Так, председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев попросил снять с него обязанности главы фракции, чтобы он смог сосредоточиться на работе Совета и объединить другие фракции для решения важных региональных вопросов и эффективной деятельности законодательной власти. Освободившееся место заняла председатель Комитета по конституционному законодательству и правопорядку Светлана Могилина. Ее кандидатуру предложили парламентский спикер и политсовет.

На заседаниях присутствовал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что любые партийные изменения происходят в интересах граждан.

"Нам необходимо объединять усилия для решения проблем людей. Это задача и Партии в целом, и каждого члена "Единой России",

– заверил Турчак, сообщив о готовящейся стратегии обновления и развития ЕР в Хакасии.

Через месяц с небольшим, 26 февраля, обновится состав регионального политсовета. Тогда же назовут имя следующего секретаря реготделения

