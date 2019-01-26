"Совсем берега потеряли": немцев пристыдили за критику блокады Ленинграда

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Журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда. Член Совета федерации Алексей Пушков посоветовал Берлину следить за собой и помолчать.
"Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли",
– написал Пушков на совей странице Twitter.
Журналисты немецкого издания утверждают, что празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда стало торжеством, хотя это масштабная трагедия. По их мнению, власти не делают акцент на памяти погибших, что недопустимо.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Ее полностью сняли 27 января 1944 года. За это время, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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