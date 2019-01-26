Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Совсем берега потеряли": немцев пристыдили за критику блокады Ленинграда

Фото: www.globallookpress.com
Берлину посоветовали вспомнить о черных страницах истории и не лезть не в свое дело

Журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда. Член Совета федерации Алексей Пушков посоветовал Берлину следить за собой и помолчать.

"Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли",

написал Пушков на совей странице Twitter.

Журналисты немецкого издания утверждают, что празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда стало торжеством, хотя это масштабная трагедия. По их мнению, власти не делают акцент на памяти погибших, что недопустимо.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Ее полностью сняли 27 января 1944 года. За это время, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей