"Совсем берега потеряли": немцев пристыдили за критику блокады Ленинграда

Берлину посоветовали вспомнить о черных страницах истории и не лезть не в свое дело

Журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда. Член Совета федерации Алексей Пушков посоветовал Берлину следить за собой и помолчать.

"Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли",

– написал Пушков на совей странице Twitter.

Журналисты немецкого издания утверждают, что празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда стало торжеством, хотя это масштабная трагедия. По их мнению, власти не делают акцент на памяти погибших, что недопустимо.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Ее полностью сняли 27 января 1944 года. За это время, по разным данным, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.