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Будапешт отказался надавить на Москву по приказу Вашингтона

Фото: www.globallookpress.com
Венгры дали отпор американцам и встали на защиту Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал подчиняться США и отказался менять внешнюю политику в отношении России.

Вашингтон требовал от Будапешта противостоять "китайскому кибершпионажу" и поддерживать во всех вопросах Киев в противовес Москве. Однако, как пишет Wall Street Journal, Орбан отказал американцам, подчеркнув, что его страна придерживается нейтралитета по отношению к России, как Австрия.

Венгерский премьер-министр выступает против вмешательства НАТО во внутренние дела Незалежной, а также недоволен ущемлением прав граждан в этой стране, отмечает телеканал "360".

Что после такого заявления ждет Орбана и Венгрию неизвестно, но США, вероятно, захотят наказать "ослушавшееся" государство. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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