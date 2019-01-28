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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал подчиняться США и отказался менять внешнюю политику в отношении России.
Вашингтон требовал от Будапешта противостоять "китайскому кибершпионажу" и поддерживать во всех вопросах Киев в противовес Москве. Однако, как пишет Wall Street Journal, Орбан отказал американцам, подчеркнув, что его страна придерживается нейтралитета по отношению к России, как Австрия.
Венгерский премьер-министр выступает против вмешательства НАТО во внутренние дела Незалежной, а также недоволен ущемлением прав граждан в этой стране, отмечает телеканал "360".
Что после такого заявления ждет Орбана и Венгрию неизвестно, но США, вероятно, захотят наказать "ослушавшееся" государство.
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