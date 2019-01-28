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О сближении с Россией заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Он
подчеркнул, что процесс интеграции связан с "агрессивной и негативной
риторикой" Украины.
"Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем", – приводит слова Пушилина РИА "Новости".
При этом глава ДНР добавил, что республика планирует провести с Россией несколько совместных мероприятий, в том числе участие в выставках предприятий Донбасса.
Отметим, население ДНР и ЛНР поддерживает курс на интеграцию с Россией в ДНР и ЛНР. Так, в марте 2018 г. на Донбассе заявляли, что союз с Россией является приоритетом внешней политики республики.
Ранее, осенью прошлого года, Пушилин заявил, что в 2019 г. ДНР будет сотрудничать с 25 регионами России.
"Процесс интеграции Донбасса с Россией будет только набирать обороты. Свидетельством тому – работа Русского Центра. Сейчас мы говорим о сотрудничестве с 20 регионами России. С нового года мы планируем уже не 20, а 25 регионов РФ", – заявлял Пушилин.
В свою очередь шаги навстречу ДНР делает и российская сторона. Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 31 декабря 2018 г. постановление правительства, согласно которому срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории нашей страны с даты каждого въезда увеличен с 90 до 180 дней.
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