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Пушилин намекнул на присоединение ДНР к России

Денис Пушилин. Фото: www.globallookpress.com
Интеграция Донбасса с нашей страной перешла в интенсивную фазу

О сближении с Россией заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что процесс интеграции связан с "агрессивной и негативной риторикой" Украины.

"Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем", – приводит слова Пушилина РИА "Новости".

При этом глава ДНР добавил, что республика планирует провести с Россией несколько совместных мероприятий, в том числе участие в выставках предприятий Донбасса.

Отметим, население ДНР и ЛНР поддерживает курс на интеграцию с Россией в ДНР и ЛНР. Так, в марте 2018 г. на Донбассе заявляли, что союз с Россией является приоритетом внешней политики республики.

Ранее, осенью прошлого года, Пушилин заявил, что в 2019 г. ДНР будет сотрудничать с 25 регионами России.

"Процесс интеграции Донбасса с Россией будет только набирать обороты. Свидетельством тому – работа Русского Центра. Сейчас мы говорим о сотрудничестве с 20 регионами России. С нового года мы планируем уже не 20, а 25 регионов РФ", – заявлял Пушилин.

В свою очередь шаги навстречу ДНР делает и российская сторона. Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 31 декабря 2018 г. постановление правительства, согласно которому срок непрерывного пребывания жителей Донбасса на территории нашей страны с даты каждого въезда увеличен с 90 до 180 дней.

Людмила ФОКАНОВА
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