Недруги грозят России с таджикской границы

Замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил о массовой переброске боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" из Пакистана в Таджикистан. В Москве не исключили умышленного "выдавливания" беженцев в российскую сторону.



"Можно назвать это спецоперацией, направленной против нас, чтобы подорвать наше с вами спокойствие",

– цитирует члена президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Игоря Шевчука НСН.

По словам Шевчука, переброска боевиков к границам РФ – часть антироссийской спецоперации Запада. При этом он заявил, что в России знают, что делать, если террористы намерятся атаковать наши объекты, и как действовать, чтобы не допустить распространения террористической идеологии в нашей стране.

Также Шевчук отметил, что сложно сказать, по какому сценарию решат действовать недруги России.

"С нашими азиатскими коллегами ведутся переговоры и консультации и будут приняты меры, в том числе и превентивные", – высказался представитель "Офицеров России".

Напомним, в ноябре прошлого года в Таджикистане задержали 12 боевиков, готовящих теракты на российской военной базе в Душанбе и в русской школе. Известно, что преступников завербовали через интернет.