Токио дал Москве сигнал по Курилам

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Экс-сотрудник МИД
Японии Кадзухико Того рассказал о российско-японских переговорах и "сигнале",
который Абэ адресует нашей стране. По его словам, стороны подходят к диалогу серьезно и "не пытаются навязать друг
другу свою волю".
При этом Того добавил, Токио, как и Москва, стремятся достигнуть решения, приемлемого и для одной, и для другой стороны.
"Уже шесть лет премьер-министр Абэ постоянно направляет сигнал: "президент Путин, это тот вопрос, который мы с вами сможем решить, если проявим должную целеустремленность",
– цитирует экс-сотрудника МИД Японии RT.
По его мнению, судьбы Курил следует решать именно сейчас.
"У него есть право и возможность идти на компромисс. Да, переговоры между нашими странами идут уже 74 года. Но учитывая позиции Абэ в Японии и положение двух стран на мировой арене, думаю, сейчас – один из самых благоприятных моментов для того, чтобы решить вопрос, который не дает нам покоя вот уже семь десятилетий",
– подчеркнул Того.
Ранее премьер-министр Японии Абэ заявил о намерении ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора.
В кремле отметили, что заявления Токио о претензиях на Южные Курилы сильно осложнили переговоры.
По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, о передаче японцам двух курильских островов (Шикотан и необитаемого архипелага Хабомаи) речи не идет. Также пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о том, что ни одна из сторон не намерена действовать в ущерб своим национальным интересам.
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