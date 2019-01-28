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Токио дал Москве сигнал по Курилам

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Японии считают, что судьбу островов необходимо решить именно сейчас

Экс-сотрудник МИД Японии Кадзухико Того рассказал о российско-японских переговорах и "сигнале", который Абэ адресует нашей стране. По его словам, стороны подходят к диалогу серьезно и "не пытаются навязать друг другу свою волю".

При этом Того добавил, Токио, как и Москва, стремятся достигнуть решения, приемлемого и для одной, и для другой стороны.

"Уже шесть лет премьер-министр Абэ постоянно направляет сигнал: "президент Путин, это тот вопрос, который мы с вами сможем решить, если проявим должную целеустремленность",

– цитирует экс-сотрудника МИД Японии RT.

По его мнению, судьбы Курил следует решать именно сейчас.

"У него есть право и возможность идти на компромисс. Да, переговоры между нашими странами идут уже 74 года. Но учитывая позиции Абэ в Японии и положение двух стран на мировой арене, думаю, сейчас – один из самых благоприятных моментов для того, чтобы решить вопрос, который не дает нам покоя вот уже семь десятилетий",

– подчеркнул Того.

Ранее премьер-министр Японии Абэ заявил о намерении ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора. 

В кремле отметили, что заявления Токио о претензиях на Южные Курилы сильно осложнили переговоры.

По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, о передаче японцам двух курильских островов (Шикотан и необитаемого архипелага Хабомаи) речи не идет. Также пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о том, что ни одна из сторон не намерена действовать в ущерб своим национальным интересам.

Людмила ФОКАНОВА
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