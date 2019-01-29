Активисты ЕР активно участвуют в проектном конкурсе

Подано более двух тысяч заявок

Первичные отделения "Единой России" с головой погрузились в жизнь партии – 66 регионов откликнулись на участие в конкурсе общественно значимых проектов, который она устроила. За каких-то 2 месяца поступило несколько тысяч заявок. В основном предложения реготделений социального характера. Они направлены на поддержку молодежи, семьи и детства. Для их утверждения потребуется также одобрение населения, подчеркнул замсекретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

"Проекты первичных отделений должны быть направлены, прежде всего, на решение общественно значимых вопросов конкретной территории, поэтому почти в каждой второй заявке фигурирует социальная проблематика, помощь семьям и детям и поддержка молодежи. Не менее популярны темы патриотизма и здорового образа жизни",

– рассказал парламентарий, уточнив, что по числу проектов лидируют Ростовская область, республика Башкортостан и Алтайский край.

Волнуют также активистов первичек темы спорта, культуры, гражданской активности и помощи старшему поколению. Каждая их них набрала по 300 с лишним заявок. Помимо этого, авторов проектов привлекают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, решение проблем здравоохранения, образования и краеведения.

"Первичное отделение партии в Ессентуках предложило проект по социальной адаптации детей-сирот с участием наставников из числа членов первички. В одном из сел Башкортостана хотят устроить киноклуб в сельской библиотеке. Есть предложение из хутора Рогожкино в Ростовской области по созданию добровольной противопожарной дружины и закупке оборудования для ее работы. Из многообразия тем и проектов нам предстоит выбрать самые значимые", – сообщил Селиверстов, отметив, что заявки принимаются до 31 января, а итоги конкурса станут известны 28 февраля. Их подведет специальная комиссия.

Состязание единороссов, получающих первый партийный опыт, позволит выбрать лучшие идеи на местах и привлечь к их реализации новые силы, заверил на XVIII партийном Съезде секретарь Генсовета Андрей Турчак. Проекты будут профинансированы. Максимальная сумма гранта составит 200 тыс. рублей.