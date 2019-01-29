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ЕР против: нельзя штрафовать за газовые счетчики

Фото: ITAR-TASS
Инициатива сильно ударит по кошельку россиян

"Единая Россия" раскритиковала идею о наказании граждан за то, что они не хотят устанавливать дополнительные приборы учета. Партийцы не согласны с соответствующими поправками в КоАП РФ, которые предполагают штрафы для противников газовых счетчиков. Нельзя запугивать людей законодательством, считает единоросс, представитель думского комитета по энергетике Борис Гладких. 

"Любые варианты принуждения потребителей к установке приборов учета в виде штрафов не находят применения и не должны применяться в рамках действующего законодательства. Кроме того, в случае принятия предлагаемых поправок услуга по установке и стоимости самих счетчиков может резко возрасти. Нужно также учитывать технические возможности установки приборов учета",

пояснил депутат, подчеркнув, что одного желания установить счетчик недостаточно. Нужно еще также располагать финансовыми возможностями. Зачастую жители нашей страны их не имеют.

"Важно понимать, что у людей должна быть возможность и время на устранение всех препятствий", – отметил Гладких.

Борис Гладких. Фото: er.ru

По данным СМИ, в Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения. Речь идет о штрафах за неустановку газовых счетчиков.

Ксения АНДРЕЕВА
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