ЕР против: нельзя штрафовать за газовые счетчики

Инициатива сильно ударит по кошельку россиян

"Единая Россия" раскритиковала идею о наказании граждан за то, что они не хотят устанавливать дополнительные приборы учета. Партийцы не согласны с соответствующими поправками в КоАП РФ, которые предполагают штрафы для противников газовых счетчиков. Нельзя запугивать людей законодательством, считает единоросс, представитель думского комитета по энергетике Борис Гладких.

"Любые варианты принуждения потребителей к установке приборов учета в виде штрафов не находят применения и не должны применяться в рамках действующего законодательства. Кроме того, в случае принятия предлагаемых поправок услуга по установке и стоимости самих счетчиков может резко возрасти. Нужно также учитывать технические возможности установки приборов учета",

– пояснил депутат, подчеркнув, что одного желания установить счетчик недостаточно. Нужно еще также располагать финансовыми возможностями. Зачастую жители нашей страны их не имеют.

"Важно понимать, что у людей должна быть возможность и время на устранение всех препятствий", – отметил Гладких.

По данным СМИ, в Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения. Речь идет о штрафах за неустановку газовых счетчиков.