Вашингтон готовится отразить удар Москвы

Америка ждет нападения со стороны РФ, заявил директор национальной разведки заокеанской державы Дэниэл Коутс. Хакерские атаки, заверил он, – это только цветочки.

"По нашей оценке, для Соединенных Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России",

– цитирует его ТАСС.

По словам Коутса, США сильно беспокоит глобальное присутствие России на военном поприще. Среди вероятных врагов Белого дома именно она будет обладать самым мощным оружием.

"Мы считаем, что Россия в 2019 году и впоследствии будет противником с наибольшим потенциалом оружия массового уничтожения, развивая новое стратегическое и нестратегическое оружие", – заверил руководитель разведки, напомнив о послании президента РФ Владимира Путина, в котором он публично признался в разработке супероружия.

"Включая новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая спроектирована для проникновения в систему ПРО США, межконтинентальный гиперзвуковой планер, маневренную запускаемую с воздуха ракету, направленную против региональных целей, крылатую ракету дальнего радиуса действия с ядерным двигателем и межконтинентальные подводные ядерные средства",

– перечислил Коутс, передает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что стремление Москвы преуспеть в торговле и экономике в целом превращается во "все более серьезную проблему".

"Москва будет и дальше уделять особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, увеличивая также присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке", – предупредил руководитель разведки, отдельно отметив сотрудничество России с Китаем в противовес Западу и США в частности.