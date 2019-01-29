Украинцы организовали поиски Путина

Нибиру
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Один из телеграм-каналов запустил утку, что глава государства якобы серьезно болен и внезапно пропал.
Новость об "оздоровительных процедурах" Владимира Путина радостно подхватили украинские СМИ.
К распространению фейков, к примеру, подключился "Обозреватель", который периодически "хоронит" Крымский мост.
"В информационном пространстве задействуют "консервы" – встречи с губернаторами, которые на самом деле прошли в январе", – цитирует издание тревожное сообщение из Сети.
Чтобы понять, что в журналистских байках нет ни слова правды, достаточно зайти на сайт Кремля. Там черным по белому написано, что уже завтра, 30 января, Владимир Владимирович встречается с молдавским коллегой Игорем Додоном.
"Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также некоторые актуальные региональные проблемы",
– передает пресс-служба президента РФ.
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