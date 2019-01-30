"Положение серьезное": над миром нависла ядерная угроза

Государства готовы пустить в ход оружие массового поражения

Страны "ядерной пятерки" решили не делать совместного заявления на конференции в Пекине из-за отсутствия доверия между сторонами.

"Положение настолько серьезное, что на этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления", – приводит ТАСС слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Дипломат заявил, что в мире происходит "раскачивание" Договора о нераспространении ядерного оружия, что может привести к самым пагубным последствиям.

Российский дипломат подчеркнул, что важные решения страны не могут принимать из-за недостатка политической воли, более того, некоторые государства продвигают изменения, снижающие порог использования ядерных вооружений.

Кроме того, в мире обострилось множество региональных конфликтов, что также несет угрозу безопасности на планете, отмечает URA.RU.

В неформальное объединение государств – обладателей ядерного оружия – так называемую "ядерную пятерку" входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Официальная встреча координаторов пяти стран проходит 30 и 31 января в Пекине.

