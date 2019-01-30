В этой ситуации поражают действия иностранных журналистов

Многие мировые СМИ в последние дни активно мусолят тему высадки в Венесуэле бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Это формирование часто связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Но до сих пор никто так и не предоставил неопровержимых доказательств.

О компании писали уже не раз. До этого ее регулярно якобы замечали в Донбассе и Сирии – тех горячих точках, где происходили конфликты. Именно там, где по каким-то причинам представителям западной элиты не удавалось добиться поставленных целей.

Новая волна о ЧВК началась после очередной утки американской прессой о переброске военной структуры в Венесуэлу. В республике сейчас напряженная обстановка – фактически происходит переворот. Вашингтон поддерживает оппозиционера Хуана Гауидо. США, как и некоторые европейские государства, объявили его президентом. Россия же настаивает на том, что законный лидер – действующий глава республики Николас Мадуро.

Примечательно, что, пока зарубежные СМИ распространяют информацию, порочащую репутацию России, пишут о высадке нескольких сотен бойцов пресловутой ЧВК, американский генерал Марк Стаммер прибыл в Колумбию. А советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в Вашингтоне якобы случайно продемонстрировал запись о переброске пяти тысяч американских военных в Южную Америку. На этом фоне присутствие ЧВК "Вагнер" в Венесуэле выглядит абсолютно нелепо. Особенно если учесть, какие силы отправляет в Колумбию США.

Российский депутат Виктор Водолацкий в беседе с ФБА "Экономика сегодня" пояснил, что на вбросы международных СМИ не стоит даже реагировать. Он подчеркнул, что у Вашингтона с 2014 года имеется "дорожная карта" по демонизации России. С тех пор США пытаются переложить ответственность за "пертурбации" в мире.