Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Информационные вбросы о ЧВК "Вагнера" подверглись жесткой критике

Фото: instagram.com/soldat.pro
В этой ситуации поражают действия иностранных журналистов

Многие мировые СМИ в последние дни активно мусолят тему высадки в Венесуэле бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Это формирование часто связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Но до сих пор никто так и не предоставил неопровержимых доказательств.

О компании писали уже не раз. До этого ее регулярно якобы замечали в Донбассе и Сирии – тех горячих точках, где происходили конфликты. Именно там, где по каким-то причинам представителям западной элиты не удавалось добиться поставленных целей.

Новая волна о ЧВК началась после очередной утки американской прессой о переброске военной структуры в Венесуэлу. В республике сейчас напряженная обстановка – фактически происходит переворот. Вашингтон поддерживает оппозиционера Хуана Гауидо. США, как и некоторые европейские государства, объявили его президентом. Россия же настаивает на том, что законный лидер – действующий глава республики Николас Мадуро.

Примечательно, что, пока зарубежные СМИ распространяют информацию, порочащую репутацию России, пишут о высадке нескольких сотен бойцов пресловутой ЧВК, американский генерал Марк Стаммер прибыл в Колумбию. А советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в Вашингтоне якобы случайно продемонстрировал запись о переброске пяти тысяч американских военных в Южную Америку. На этом фоне присутствие ЧВК "Вагнер" в Венесуэле выглядит абсолютно нелепо. Особенно если учесть, какие силы отправляет в Колумбию США.

Российский депутат Виктор Водолацкий в беседе с ФБА "Экономика сегодня" пояснил, что на вбросы международных СМИ не стоит даже реагировать. Он подчеркнул, что у Вашингтона с 2014 года имеется "дорожная карта" по демонизации России. С тех пор США пытаются переложить ответственность за "пертурбации" в мире.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар резко взлетит на следующей неделе

Действия Центробанка приведут к ослаблению российской валюты

Без России нельзя: Украину пустят в Евросоюз при одном условии

От Киева требуют восстановить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей