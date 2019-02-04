Украинцы усложнили себе жизнь на ровном месте

РФ собирается ужесточить санкции против Незалежной. Таким образом Москва хочет наказать Киев за подлую расправу над гражданином России, воевавшим добровольцем в Донбассе на стороне ополченцев.

Россиянин был убит в декабре прошлого года во львовской колонии. То, что это было убийство, сомневаться не пришлось. Судмедэксперты установили, что мужчину ударили тупым предметом по голове. Кто нанес удар, неясно, однако учитывая факт участия жертвы в боевых действиях против украинских силовиков, совсем не исключено, что в его смерти напрямую замешано руководство колонии.

По мнению члена Совфеда РФ Владимира Джабарова, к убийству могут быть в той или иной степени причастны ряд украинских структур: одни убивали, другие покрывали. Виновные должны понести наказание, подчеркнул сенатор.

"Самое время подумать о создании "Списка Иванова" и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам",

– написал Джабаров в Twitter.

Скорбим в связи с гибелью от пыток российского гражданина Валерия Иванова во Львовской тюрьме. Самое время подумать о создании «Списка Иванова» и ввести санкции против украинских правоохранителей, судей, прокуроров, силовиков, причастных к его смертельным пыткам — Владимир Джабаров (@VDzhabarov) 3 февраля 2019 г.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина РФ, напоминает РИА ФАН.