Грузия откроет таможенные пункты на границе с Абхазией

Москва и Тбилиси пытаются разрубить многолетний гордиев узел в вопросе мониторинга товаров

Власти Грузии готовы открыть пункты таможенного контроля на границах с Абхазией и Южной Осетией в рамках подписанного еще в ноябре 2011 г. соглашения о торговле и транзите грузов с Россией.

Как пишет сегодня "КоммерсантЪ", Москва и Тбилиси завершили процедуры, необходимые для выполнения этого документа на практике. Впрочем, это не гарантирует, что в ближайшее время через республики, признанные РФ независимыми, однако считающиеся Грузией оккупированными, действительно пойдут грузы.

Издание напоминает, что подписанное 8 лет назад в Женеве соглашение является частью пакета документов, заключенных в процессе вступления России во Всемирную торговую организацию.

Оно предусматривало создание между Грузией и РФ трех торговых коридоров, два из которых проходят через Абхазию и Южную Осетию. Соглашение так и не заработало, и все эти годы Москва и Тбилиси пытались решить проблему. И вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.

"Понадобилось довольно много времени. Это объясняется тем, что проект очень неординарен. Прецедента такого нигде нет, и все реализовывается впервые", – сказал спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Он отметил, что Тбилиси надеется приступить к выполнению документа.

"Само соглашение не обязует стороны автоматически открыть коридоры. Там есть обязательства по поводу механизма мониторинга. Мы будем действовать в строгом соответствии с ним", – заверил грузинский представитель.

Итак, согласно договоренностям, мониторингом грузов и их маркировкой займется швейцарская Societe Generale de Surveillance (SGS), основанная в 1878 г. как инспекционная компания по проверке зерновых грузов. Контракт с ней Грузия подписала в 2017-м, а Россия – в 2018 году. Представители SGS должны появиться на российских и грузинских таможенных терминалах на входе в торговые коридоры и на выходе из них.

Сообщается, что Москва свой взнос за работу швейцарцев внесла в прошлом июне, а Тбилиси – в ноябре. Сумма контрактов с SGS не раскрывается. Однако, по информации источников "Ъ", для обеих сторон цена одинаковая – около 5 млн швейцарских франков в год.

Почему так долго документ не мог вступить в силу, объясняется спорами между Москвой и Тбилиси из-за разной его интерпретации. Россия считает, что соглашение придает границам Абхазии и Южной Осетии признаки таможенной границы. Об этом изданию рассказал неназванный российский чиновник.



"По сути, обязательства по соглашению вынуждают Грузию признавать Абхазию и Южную Осетию как самостоятельные таможенные территории", – заявил он.

Но у противоположной стороны иная точка зрения.

"Неправильно в принципе ставить так вопрос. Это значит заранее тему в тупик загонять. Мы в политические дебаты не входим и всячески обходим острые углы, понимая, что ценность соглашения – его нейтральный статус", – подчеркнул Абашидзе.

В среду, 6 февраля запланирована встреча российской и грузинской делегаций, на которой должны решиться все вопросы, относящиеся к полной реализации данного договора, отмечает "360". По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, в Москве ожидают позитивного результата от диалога с Тбилиси.

