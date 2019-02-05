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Медведев уволил главу Ростуризма

Подробности кадровой перестановки пока неизвестны

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

"Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять", – приводит ТАСС слова Медведева, сказанные на встрече с вице-премьерами 5 февраля.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо повысить эффективность работы Ростуризма, поэтому он просит аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению ведомства.

Валентина МАЙОРОВА
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