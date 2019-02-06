Главу "Российских автомобильных дорог" отстранили от должности

Распоряжение подписал Дмитрий Медведев

Сергея Кельбаха освободили от обязанностей председателя правления "Росавтодора". Новым главой ведомства станет его первый заместитель Вячеслав Петушенко. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Документ о смене руководства "Росавтодора" опубликовали на сайте Правительства России.

Петушенко работает в этой госкомпании с 2006 года, отмечает сайт телеканала "360".

