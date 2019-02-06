Главу "Российских автомобильных дорог" отстранили от должности

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Сергея Кельбаха освободили от обязанностей председателя правления "Росавтодора". Новым главой ведомства станет его первый заместитель Вячеслав Петушенко. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.
Документ о смене руководства "Росавтодора" опубликовали на сайте Правительства России.
Петушенко работает в этой госкомпании с 2006 года, отмечает сайт телеканала "360".
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