"Единая Россия" поможет развитию социального предпринимательства

Партийцы не останутся в стороне от нового законопроекта

"Единая Россия" разработала ряд предложений, которые внесет во время нулевого чтения законодательной инициативы. В частности, партийцы выдвинут идеи о самостоятельном выборе поставщика социальной услуги при помощи сертификата и о создании федерального и регионального реестров ее исполнителей. По задумке единороссов, необходимо стандартизировать все социальные услуги. Данные предложения были выдвинуты по итогам заседания партплощадки "Лидерство и развитие".

Руководитель ее мониторинговой группы Дмитрий Сазонов заявил, что нередко социальные предприниматели, чтобы профинансировать свою деятельность, прячутся за НКО. Так им проще получить более льготный правовой режим.

"Мы уверены, что с введением сертификатов, реестров исполнителей и стандартов оказания социальных услуг можно создать конкуренцию на этом рынке. Кроме того, это даст людям возможность получить более качественные социальные услуги",

– пояснил депутат.

В резолюции также прописано, что соцпредпринимательство должно стать отдельной организационно-правовой формой. То есть в российском законодательстве не хватает такого понятия, как "социальное предприятие", и установленных мер поддержки.

"Однако данные понятия не исчерпывающие. У нас часто НКО, оказывая социально значимые виды услуг, взаимодействуют с предпринимателями, но механизма поддержки именно предпринимателей государство до сих пор не представило. Они у нас облагаются налогами, не имеют особых преференций, существуют значительные проверки",

– пояснил замсекретаря Генсовета ЕР, депутат ГД Евгений Ревенко.

Кроме того, партийцы рекомендуют ускорить разработки проекта, где утверждается перечень социально уязвимых групп граждан, и приказа Минэкономразвития РФ о порядке признания малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

В ЕР не сомневаются в важности активизации конкурсного отбора претендентов на субсидии из госказны и требований к организациям-донорам. По мнению партийцев, в законе должны закрепиться полномочия субъектов в соответствии с особенностями региона по расширению единого реестра видов деятельности на рынке соцуслуг.