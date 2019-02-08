"Единая Россия" устроила отдых детям Сибая

Ребята из приюта отправятся в санатории Башкортостана

Воспитанники городского соцучреждения ждут не дождутся, когда же наступят двадцатые числа февраля, ведь тогда они отправятся в здравницы. Путевки туда купили за счет взносов членов партпроекта "Крепкая семья", сообщили на политсовете "Единой России" в Сибае. Решение было принято из-за экологической ситуации в городе.

С 22 по 26 февраля ребята отдохнут в Красноусольском санатории Гафурийского района, санаториях "Нур" и "Радуга" Стерлитамака. В прошлом году у них не было такой возможности. В партии отметили, что посильную помощь в оздоровлении детей также оказали сибайский меценат Андрей Назаров и депутат Госсобрания РБ от "Единой России" Денис Назаров. Благодаря первому ребята уже отдыхают в Детском пульмонологическом санатории города Ишимбай. А парламентарий в свою очередь купил 40 путевок в здравницу "Талкас" Башкортостана, куда в марте поедут мамы с детьми, которые живут недалеко от карьера Сибайского филиала.

Он стал источником возникновения в городе смога и распространения запаха серы. В декабре в Сибае был введен режим повышенной готовности, который действует по сей день. "Единая Россия" держит ситуацию под контролем, заверил руководитель фракции в Горсовете Азат Камбулатов, отметив, что местные депутаты накануне обошли всех жителей.

"Не владеют информацией в основном пожилые люди, которые не имеют доступа в интернет. Мы с ними встречались, разъясняли ситуацию, давали рекомендации. По мере возможности мы оставляли свои личные номера телефонов, чтобы жители могли позвонить при необходимости",

– резюмировал партиец.

Название проекта ЕР "Крепкая семья" говорит само за себя. Он направлен на укрепление семьи и ее ценностей. Большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию.