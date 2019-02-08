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"Единая Россия" устроила отдых детям Сибая

Фото: bashkortostan.er.ru
Ребята из приюта отправятся в санатории Башкортостана

Воспитанники городского соцучреждения ждут не дождутся, когда же наступят двадцатые числа февраля, ведь тогда они отправятся в здравницы. Путевки туда купили за счет взносов членов партпроекта "Крепкая семья", сообщили на политсовете "Единой России" в Сибае. Решение было принято из-за экологической ситуации в городе.

С 22 по 26 февраля ребята отдохнут в Красноусольском санатории Гафурийского района, санаториях "Нур" и "Радуга" Стерлитамака. В прошлом году у них не было такой возможности. В партии отметили, что посильную помощь в оздоровлении детей также оказали сибайский меценат Андрей Назаров и депутат Госсобрания РБ от "Единой России" Денис Назаров. Благодаря первому ребята уже отдыхают в Детском пульмонологическом санатории города Ишимбай. А парламентарий в свою очередь купил 40 путевок в здравницу "Талкас" Башкортостана, куда в марте поедут мамы с детьми, которые живут недалеко от карьера Сибайского филиала.

Фото: vk.com/duma

Он стал источником возникновения в городе смога и распространения запаха серы. В декабре в Сибае был введен режим повышенной готовности, который действует по сей день. "Единая Россия" держит ситуацию под контролем, заверил руководитель фракции в Горсовете Азат Камбулатов, отметив, что местные депутаты накануне обошли всех жителей.

"Не владеют информацией в основном пожилые люди, которые не имеют доступа в интернет. Мы с ними встречались, разъясняли ситуацию, давали рекомендации. По мере возможности мы оставляли свои личные номера телефонов, чтобы жители могли позвонить при необходимости",

резюмировал партиец. 

Название проекта ЕР "Крепкая семья" говорит само за себя. Он направлен на укрепление семьи и ее ценностей. Большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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