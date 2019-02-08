Путин уволил девять генералов

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Владимир Путин освободил от выполнения обязанностей девять генералов. Речь идет о силовых ведомствах.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди уволенных – начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко; старший помощник председателя Следкома генерал-майор юстиции Ирина Зейберт; начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев и другие.
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