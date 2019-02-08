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Путин уволил девять генералов

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский президент подписал соответствующий указ

Владимир Путин освободил от выполнения обязанностей девять генералов. Речь идет о силовых ведомствах. 

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди уволенных – начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко; старший помощник председателя Следкома генерал-майор юстиции Ирина Зейберт; начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев и другие.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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