Путин уволил девять генералов

Российский президент подписал соответствующий указ

Владимир Путин освободил от выполнения обязанностей девять генералов. Речь идет о силовых ведомствах.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди уволенных – начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко; старший помощник председателя Следкома генерал-майор юстиции Ирина Зейберт; начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев и другие.