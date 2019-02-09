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Страх перед российскими шпионами оставил европейских дипломатов без развлечений

Фото: globallookpress.com
Шпиономания в Европе вышла на принципиально новый уровень

В Евросоюзе усиливается паранойя из-за вездесущей "русской разведки". Работающим в Брюсселе высокопоставленным сотрудникам дипведомств и военным начали рассылать предупреждения о том, что в городе окопались агенты Кремля, и поэтому не стоит шляться где попало и тем более разговаривать о работе на публике. 

Как пишет Die Welt, тревогу подняла Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей. Ведомство уверяет, что в столице ЕС сейчас находится 200 российских шпионов и еще 250 их коллег из Китая. 

"Европейская столица" Брюссель явно полна шпионов… Служба безопасности предупредила дипломатов о том, что они не должны заходить в некоторые пабы", – пишет немецкое издание, которое узнало о предупреждениях от самих дипломатов.

В страхе перед "российскими шпионами" Служба безопасности настойчиво советует избегать кафе и стейк-хаус, расположенных в квартале Евросоюза. Эти заведения пользуются особой популярностью у дипломатов, так как находятся всего в нескольких минутах ходьбы от главного здания Европейской комиссии и служебного здания EEAS.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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