Миллиардер Сорос дал мрачный прогноз о будущем Европы

Европейский союз может постигнуть участь Советского Союза, считает финансист Джордж Сорос.

В статье, опубликованной в MarketWatch, миллиардер призвал европейцев проснуться и не дать Европе повторить печальный опыт СССР. По мнению Сороса, ни политические деятели, ни обычные граждане не понимают, что наступил революционный момент, когда выбор возможных путей необычайно широк, а итог событий непредсказуем.

Как напоминает миллиардер, большинство всегда уверено, что будущее мало чем отличается от настоящего, однако не всегда это так. Магнат предупреждает, что сейчас на континенте царит полная неопределенность, поэтому нужно разбудить проевропейски настроенное большинство, чтобы вновь утвердить те ценности, на которых была построена объединенная Европа.

Сорос заявил, что предстоящие выборы в Европарламент в мае этого года могут стать критической точкой для будущего континента, и что он опасается, как бы антиевропейские партии не получили на них преимущества.

Он также в очередной раз подчеркнул, что является категорическим противником Brexit, посетовав на то, что несовершенная партийная система Великобритании не позволила должным образом выразить народную волю.

По мнению Сороса, мечта о единой Европе вполне может обернуться кошмаром ХХI столетия, и чтобы этого не произошло, необходимо менять управление европейских политических институтов. Современные же лидеры ЕС, считает миллиардер, напоминают Политбюро времен развала Советского Союза, выпускающее бессмысленные указы за указами.