Сухарева рекомендовали исключить из "Единой России"

С таким предложением выступили члены комиссии по этике

Озвучены итоги рассмотрения двух резонансных дел о нарушении этических норм. Речь идет о депутате городской думы Астрахани Владимире Сухареве и депутате Екатеринбургской городской думы Елене Дерягиной.

Комиссия "Единой России" по этике после заседания приняла ряд решений. В частности, из партии рекомендовали исключить Сухарева. Также депутата могут снять с должности руководителя фракции в Астраханской думе. На заседании были изучены материалы дела и выслушаны объяснения депутата. Комиссия пришла к выводу, что этические нормы партии были нарушены.

"На основании этого Комиссия приняла решение ввиду нарушений подпунктов 5.3.2, 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3 Устава партии "Единая Россия" рекомендовать Президиуму Генерального совета рассмотреть вопрос об исключении Владимира Сухарева из числа членов Партии",

– сообщила председатель Комиссии по этике Валентина Терешкова.

Это решение направят в адрес Президиума Генсовета партии. Также его доведут до сведения всех региональных отделений "Единой России" - Астраханского в том числе.

Также члены комиссии оценили предложение депутата Екатеринбургской городской Думы, сторонника "Единой России" Елены Дерягиной об отмене бесплатного питания для детей, которые учатся в начальных классах. С такой просьбой обратился руководитель общественного фонда "Уральский Родительский Комитет".

После рассмотрения материалов дела и объяснений самой Дерягиной ей указали, что в работе и публичных выступлениях необходимо принимать во внимание решения партии и ее устав. Также члены комиссии подчеркнули, что мнение Дерягиной не совпадает с позицией "Единой России" и Свердловского регионального отделения.

Ответственный секретарь Комиссии по этике Евгений Ревенко напомнил, что Свердловское отделение Партии в 2014 году выступило с инициативой о бесплатном питании школьников с первого по четвертый класс. Таким серьезным достижением необходимо дорожить, подчеркнул он.

Третьим вопросом на заседании стал конфликт между членом Высшего совета Партии Дмитрием Орловым и руководством Волгоградского отделения "Единой России". Инцидент считается исчерпанным, поскольку Орлов и секретарь Волгоградского регионального отделения Партии Сергея Горнякова выступили с официальным заявлением о примирении сторон.

Об этом решении сообщат секретарю Генерального совета "Единой России" Андрею Турчаку, председателю Бюро Высшего совета Партии Борису Грызлову, члена Высшего совета Партии Дмитрию Орлову и руководству Волгоградского регионального отделения.