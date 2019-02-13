При обновлении "Единой России" особое внимание уделят "Молодой Гвардии"

Молодогвардейцы уже стали кадровым резервом партии, и останавливаться на достигнутых успехах нельзя

На XVIII съезде "Единая Россия" решила, что партию необходимо модернизировать. В первую очередь преобразования коснутся "Молодой Гвардии". О плане усовершенствовать смыслы и подходы к работе рассказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Это, прежде всего, стремление стать эффективнее и ближе к людям на каждом участке и в каждом регионе. Считаю, что "Молодая Гвардия" должна и может быть в авангарде этого обновления",

– подчеркнул генеральный секретарь партии во время IX съезда "Молодой Гвардии Единой России", добавив, что изменениям подвергнется не только кадровый состав.

Турчак обратил внимание участников съезда на то, что у МГЕР есть как политическое направление, так и социальное. И организация должна представлять интересы всей молодежи. Ведь не все юноши и девушки мечтают пойти в депутаты, многие хотели бы реализовать какой-нибудь свой проект, например, на региональном уровне, поэтому МГЕР должна их всячески поддерживать.

Турчак призвал коллег своевременно реагировать на проблемы людей и злободневные темы, которые поднимаются на местах. Он считает, что от оперативности реакции на различные вопросы зависит политическое будущее как "Молодой Гвардии", так и "Единой России".

Генеральный секретарь партии отметил, что 110 молодогвардейцев из 69 регионов страны уже входят в состав региональных политических советов. А 23 человека являются членами президиумов. Более того, еще 6 работают в качестве заместителей секретарей региональных отделений партии. При этом 358 молодых людей стали секретарями первичных отделений. Таким образом, "Молодая Гвардия" оказалась основным кадровым резервом "Единой России".

К тому же 50 тысяч россиян за два сезона узнали об общественно-политической деятельности, участвуя в проекте МГЕР "Школа парламентаризма". Турчак надеется, что запущенный новый проект "Другой университет" позволит молодежи показать свои силы, а также у него появится связь с Высшей партийной школой.

Генеральный секретарь "Единой России" не смог обойти стороной тех, кто участвовал в выборах законодательных собраний регионов и дум в административных центрах. Девяти молодогвардейцам удалось стать депутатами. А еще 400 человек заняли посты в органах местного самоуправления. Турчак отметил, что новобранцам нужно оправдать доверие. Он также пожелал удачи тем, кто отправится на выборы в 2019 году.