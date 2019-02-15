"Единая Россия" создаст реестр захоронений ветеранов боевых действий

Это позволит не допустить повторного использования солдатских могил

Сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей родины во всех вооруженных конфликтах, озадачились представители "Единой России". Они намерены создать реестр захоронений участников боевых действий, тем самым обеспечить им статус "воинских".

С соответствующей просьбой к партийцам обратились активисты Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Данным вопросом займется "Молодая гвардия" совместно с региональными отделениями "Единой России", заверил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Создание реестра и сбор необходимых сведений будет вестись сообща с "Боевым братством".

"После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса "воинских захоронений",

– сообщил партиец, подчеркнув, что речь идет не только о могилах "воинов-афганцев", а о захоронениях всех солдат.

"Думаю, совместными усилиями мы эту задачу решим", – отметил Турчак.

Инициатива о сохранении могил погибших в Афганистане исходит от их матерей. Они неоднократно обращались с такой просьбой, рассказал первый зампредседателя "Боевого братства", исполняющий полномочия секретаря Севастопольского реготделения ЕР Дмитрий Саблин.

"Мы проработали по большинству регионов вопрос, где и сколько могил и афганцев, и вообще всех ветеранов. Мы видим, что в лучшем случае есть карточки воинского учета, но нет статуса воинского захоронения",

– пояснил он, напомнив, что новый статус гарантирует сохранность захоронений и выделение средств на их содержание. По словам Саблина, это "тяжелый путь", помочь его пройти должны муниципальные и региональные власти.